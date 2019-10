Lizy Tagliani y Leo Alturria

Lizy Tagliani ante la gran repercusión que tuvo su paso por el ciclo de Susana Giménez donde presentó al rugbier Leo Alturria como su novio, aprovechó entre Morfi y su ciclo, El Precio Justo, para hacer su descargo en torno a las críticas que recibió por su nueva relación amorosa.

"Pareciera que no tengo la posibilidad de conocer a alguien sólo porque es más joven. Es horrible que se digan todas esas cosas... Tuve a Lucas (Tissera) que era una bombón, once años salí con él, todos mis novios eran unos chongazos. Era un bombón y viajábamos en el 160 y a veces comíamos fideos toda la semana y me acompañó a todos lados", manifestó antes de quebrarse en llanto.

La conductora siguió: "No solamente la gente está porque soy conocida o porque soy famosa o porque no me lo merezco. Así que yo antes de todo eso le dije 'no quiero seguir con esta situación'. Ni él tiene que estar soportando toda esa situación de las cosas que se dicen, ni yo pasar por eso porque no me lo merezco", sostuvo.

Noticias relacionadas

"Le dije: 'seamos amigos, charlemos, tratemos de mantener lo mejor posible esta relación, pero no demos a entender más cosas porque me hace mal, porque no quiero, porque no quiero sufrir", contó, antes de hacer un mea culpa "por hablar de más... No tiene nada de malo que el chabón quiera ser famoso", exclamó haciendo eco de las críticas que recibió el joven cordobés que desde hace tiempo viene teniendo distintas participaciones en programas televisivos. "No siento que sea un tipo que me venga a sacar... ¿qué me va a sacar? Con que me de felicidad es suficiente", reveló Lizy.

"Pareciera que no tengo la posibilidad de conocer a alguien sólo porque es más joven" 🗣 @LizyTagliani rompió el silencio en #Morfi tras las críticas por su relación ❌ pic.twitter.com/7shWqa5XVg — Morfi Telefe (@MorfiTelefe) 8 de octubre de 2019

Luego de que el Chino Leunis le aconsejara que no tome una decisión de esas características por la opinión de los demás, Lizy se sinceró entre lágrimas: "Pero me lastima. Me lo dicen mis amigos, pero a mi no me gustan los malos comentarios", "Me lastima mucho, no me gustan que me digan esas cosas", remarcó angustiada.

Para salir del paso, luego bromeó: "Quiero salir con otras personas, con Silvio Soldán que es más grande". Horas después, Lizy acudió a su cuenta de Twitter e Instagram para hacer una aclaración.