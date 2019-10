Ivana Nadal, Instagram

Fiel a su estilo, la morocha más linda de la argentina, Ivana Nadal, volvió a publicar una foto en su cuenta de la red social Instagram y revolucionó a sus seguidores.

Dueña de una figura escultural, Ivana continúa su descanso en las paradisíacas playas de Brasil desde donde a diario se hace un tiempo para publicar postales.

Entre foto y foto, la modelo y conductora aprovechó estos días para celebrar en aquel país el cumpleaños n° 30 de su mejor amiga, Josefina, quien además es su representante.

Noticias relacionadas

Además, se hace tiempo a diario para entrenar a orillas del mar, entrenamientos que hacen de su imagen, una de las más lindas del país. Mirá!