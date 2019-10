Luciano Castro y Sabrina Rojas

Tras el escándalo que se desató luego de la viralización de fotos íntimas de Luciano Castro la semana pasada, su mujer, Sabrina Rojas salió a hablar y contó su versión de lo sucedido.

“Yo ya sabía de la existencia, lo estábamos esperando, él tenía mucho más fe que yo de que esto no sucediera. Yo tengo un sentido común enorme. Esto es parte del verano. Parte de nuestra separación. Sucedieron en el verano”, explicó Rojas en diálogo con el programa Intrusos.

Ahora, habló Ulises Jaitt y reveló una información hasta el momento desconocida: ¿De cuándo son realmente esas fotos?

“La historia es así, yo salí con una chica que me contó que estuvo con Luciano Castro en el año 2016. Se vieron varias veces y me hizo escuchar audios donde él le dice que la quiere ver, que la pasó muy bien. Después se termina cortando esta relación porque se entera Sabrina Rojas y obliga a Luciano a bloquearla a esta chica y de ahí no se vieron más", describió Jaitt en diálogo con Stefanía Xipolitakis de "Incorrectas".

En ese marco, agregó que "también Luciano la llamaba a esta chica desde las grabaciones de Los ricos no piden permiso, donde él estaba trabajado, y le dice que no la puede ver más y que Sabrina lo había amenazado que si no se casaba iba a contar sobre la infidelidad a la prensa, que no iba a ver más a los hijos".

"Se vieron varias veces y también me contó que tiene conversaciones donde Luciano le hablaba mal de Sabrina Rojas. Le decía que no se la bancaba más, que era una represora”, ventiló.