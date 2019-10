Hace días Lizy Tagliani había anunciado que un nuevo amor había aparecido en su vida, Leo Alturria. La conductora de El precio justo también anunció su ruptura horas más tarde en el programa de Telefe Morfi. "Yo le dije que no quería seguir. No tiene por qué estar soportando toda esta situación de todas esas cosas que se dicen, ni yo tampoco pasar por todo esto porque no me lo merezco", afirmó la conductora.

Lizy no toleró el revuelo que generó su romance y las constantes críticas en las redes sociales. Sin embargo, la morocha decidió darle una nueva oportunidad al amor y se mostró más enamorada que nunca en la función de gala que se realizó el martes por la noche de la obra Cabaret.

Lizy Tagliani y Leo Alturria en la gala de la obra Cabaret.

Allí, la animadora apareció con Leo y se mostró a los besos para las cámaras. Según parece, el amor es más fuerte que cualquier escándalo mediático y Tagliani decidió vivir libremente esta relación. Más adelante, la morocha contó su versión de esta reconciliación en su programa de Telefe e invitó a Leo para que de su relato sobre cómo vivió la veloz separación.