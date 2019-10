Este jueves y en medio de la revolución mediática que generó, la presentación, separación y reconciliación en pocas horas con su novio Leo Alturria, Lizy Tagliani habló a corazón abierto en su programa y explicó qué fue lo que sucedió.

En una emisión especial de su programa "El precio justo", la conductora comenzó: “Podemos hacer un talk show con la vida de Lizy, pasó de todo y es una gran oportunidad para charlar con ustedes”, bromeó, y explicó, para los desprevenidos, a qué se refería: “Al que no me vio, ayer hacía el pase (con Morfi, todos a la mesa) y de una broma, manifesté una angustia, un llanto... por sensaciones y por cosas hirientes acerca de una relación y eso me hizo replantear cosas, le debe pasar a un montón de gente”.

En ese marco habló de su relación con el rugbier cordobés: “Hace cuatro o cinco meses conocí a alguien y poco a poco me fui enamorando. Empecé a tener una relación con Leo, todo en secreto para conocernos más y que cuando estuviera más afianzada la relación mostrarla, porque me encanta hacer las cosas públicas, porque está el cariño de la gente”, explicó.

Más adelante, se refirió a quienes criticaron su relación y la tildaron de "mediática":“Me pesaría más un hombre al que no le gustasen los medios, que uno al que le gusta”.

“Empezamos a salir, él es más chico que yo, no importa cuánto, ¡yo tengo 26!". ¿Por qué fue al programa de Susana? “Estaba la posibilidad de mostrarnos, pero no quería mostrar un trofeo, un chico lindo, sino la libertad que él tiene para presentarme a su familia, amigos, ir de la mano como cualquier relación. Eso era lo más genuino y lindo porque hablaba de cómo habíamos avanzado como sociedad, cómo naturalizamos el amor", agregó.

“Me sentía y me siento amada por Leo y lo amo. Me divierte, me acompaña, me río, es una relación hermosa, entonces dije ‘es momento de mostrarlo’ y empecé a compartir mi felicidad en las redes y llega la posibilidad de ir al living más visto, sabía a lo que me exponía. Nos pusimos lindos, disfrutamos, fue genuino, divertido”, añadió.

En ese marco, contó que el día después de pasar por lo de Susana la abrumó: “He leído tantas cosas... no de mí porque estoy acostumbrada y recibo mucho cariño. Pero recibí críticas y me sentí boicoteada, se me vino su familia, sus amigos (de Leo) y se me vino a la mente: ‘Le estoy cagando la vida’".

“Ahí es cuando sin querer me quiebro y digo que no aguanto más, que me angustia. Leo no estaba ni enterado, me vio por televisión”, detalló.

Fue entonces que el cordobés ingresó al piso para seguir con el relato: “Yo lo vi en la tele, no podía hacer nada, aguanté a esperar a que llegaras, mientras los medios me estaban llamando y yo no sabía nada".

Apenas terminó el programa, Leo fue a hablar con ella: “Te brindé mi atención, dije que no me afectaban los comentarios, eso te hizo ver las cosas de otra manera. Te dije ‘vamos de la mano, no me molesta’, no me importó nada, me gustaste desde que te vi y el amor nos hizo avanzar".

Fue cuando Lizy agregó: “Solo el tiempo pude decir, no podemos por las dudas no darnos la posibilidad de ser felices. Dimos un gran paso para que la gente se sintiera reflejada. Vivimos momentos muy lindos, por eso dije ‘si él quiere, vamos a darle para adelante hasta donde llegue’”.