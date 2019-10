Olga Tokarczuk y Peter Handke, premio Nobel de Literatura 2018 y 2019

La escritora polaca Olga Tokarczuk ganó el Premio Nobel de Literatura 2018, suspendido el año anterior por el escándalo de filtraciones y abuso sexual en la Academia Sueca; y el escritor austriaco Peter Handke obtuvo el premio correspondiente a 2019.

Tokarczuk fue distinguida por "una imaginación narrativa que con pasión enciclopédica representa el cruce de límites como una forma de vida"; y Handke fue distinguido por su "ingenio lingüístico que ha explorado la periferia y la especificidad de la experiencia humana".

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB