Emilio Majori por crisis de panaderías, CANAL 26

El sector de la industria panadera es uno de los más golpeados por la crisis económica de la Argentina.

Con las devaluaciones del peso frente al dólar, la suba de los precios y la pérdida del poder adquisitivo de las familias, el consumo de pan cayó entre 35 y 40 por ciento en lo que va del año.

A raíz de la profunda crisis económica que atraviesa el país, el sector panaderil ha perdido 80.000 puestos de trabajo con el cierre de más de 1300 panaderías en los últimos 12 meses.

El presidente de la Federación Panaderil Bonaerense, Emilio Majori, comentó en diálogo con Canal 26 que, cuando empezó todo este desequilibrio económico y social, “las panaderías formales cierran porque no pueden afrontar los gastos que tienen”.

Las panaderías deben hacer frente al “aumento de alquileres, de tarifas de luz, de gas y de agua, más aumentos de insumos, como la harina”.