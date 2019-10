Crisis en Ecuador, Radio Latina, REUTERS

El analista político ecuatoriano, Carlos Estarella, habló con Ari Paluch en El Exprimidor de Radio Latina (FM 101.1) sobre la crisis que vive el país liderado por Lenin Moreno.

“Tenemos la esperanza que haya un dialogo entre el movimiento indígena y el gobierno nacional después de varios días donde por varios días no se ha podido trabajar en el Ecuador”, inició.

“Los indígenas siempre ha sido muy serio en relación a la protesta. Aquí se han unido otras causas, entre ellas, otros activistas que pertenecen a Rafael Correa que quieren generar caos. Se unieron una serie de causas que dieron como consecuencia días muy duros para el Ecuador”, expresó.

“Mucha violencia, mucho caos, parece ser generado por el grupo del ex presidente, que quiere regresar al país desesperadamente. La protesta es justa por el tema de los combustibles pero la democracia es un régimen de discrepancia, pero no es la forma como se ha dado en el Ecuador”, dijo.