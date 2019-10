Santiago Siciliano, agente atropellado en Palermo por Eugenio Veppo

El agente de tránsito Santiago Siciliano, que había resultado gravemente herido al ser atropellado por el periodista Eugenio Veppo, habló en forma pública por primera vez tras el incidente en el que murió su compañera Cinthia Choque y lanzó un fuerte mensaje contra la precarización laboral que sufren los trabajadores de su sector en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Siciliano agradeció el apoyo de sus compañeros y apoyó su lucha por terminar con la precarización, además de exigir al Gobierno de la Ciudad el pase a planta permanente.

"Con respecto a mis compañeros, me pone muy contento verlos unidos, luchando por una causa, por despegarse de la precarización a la que nos vemos expuestos siendo monotributistas. Y luchando por una causa justa, que sería estar en blanco, como bien lo indica el Gobierno, tener la planta transitoria y la planta permanente", expresó.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

El agente de tránsito lanzó el mensaje mediante un video que se difundió en redes sociales, acompañado de su novia Lucía Herrera, quien aseguró, estuvo a su lado desde que entró en coma.

En la filmación, Fernández agradeció a los médicos del Hospital Fernández que trabajan en su recuperación por "salvar" su vida, y le envió sus condolencias a la familia de su compañera fallecida durante el incidente.

"También les agradezco a mis familiares y amigos, que hicieron mediática la lucha y que se movilizaron para que se haga justicia por lo sucedido. Un abrazo grande a todos y buenas noches", sostuvo.

El 8 de septiembre pasado, en Figueroa Alcorta y Tagle, del barrio porteño de Palermo, Fernández, de 30 años, y Choque, de 27, fueron atropellados mientras realizaban un por Veppo, que viajaba en su auto comprado recientemente con un amigo, a más de 130 kilómetros por hora.

Mientras Veppo escapó del lugar, abandonó el auto y horas más tarde se entregó a la Policía, Choque murió en el lugar, mientras que Fernández estuvo en coma durante diez días.

El periodista y productor televisivo quedó preso en la Cárcel de Ezeiza y la Sala V de la Cámara del Crimen definía a partir de este miércoles si, a requerimiento de la defensa, revocaba la prisión preventiva y le abría paso a su liberación.