Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, participó de un acto en Malvinas Argentinas donde envió un mensaje al Peronismo y se refirió a la situación económica del país y a la lucha contra el narcotráfico.

"Quiero agradecer a todo el equipo y a todos los compañeros del Peronismo", comenzó Pichetto ante una gran audiencia.

"Venimos a hablarles a los compañeros del Peronismo, a esos compañeros que no quieren visiones etarias y radicalizadas en la Argentina", expresó.

Noticias relacionadas

"A esos que no están sosteniendo la reforma agraria o estupideces varias como la que mencionó recién Jesús que creen o que consideran que los pobres son traficantes de cocaína o marihuana", criticó.

"Uno de los principales problemas que tiene la provincia de Buenos Aires es precisamente el narcotráfico. Y la lucha contra el narcotráfico tiene que ser implacable", enfatizó.

Your browser does not support the video element.

Más adelante, hizo referencia al flagelo de la pobreza tras los números anunciados días antes por el Indec y en ese marco se refirió a los planes sociales.

"El plan puede ser una ayuda por un tiempo cuando el hombre pierde el trabajo, ahí tiene que estar el Estado para ayudar, pero que no puede ser todo el tiempo y para siempre", aclaró.

"La salida es con la cultura del trabajo en la Argentina", cerró el candidato a vicepresidente.