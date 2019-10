Matías Lammens, Horacio Rodríguez Larreta, Gabriel Solano Y Matías Tombolini, NA

Los candidatos a jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio), Matías Lammens (Frente de Todos), Matías Tombolini (Consenso Federal) y Gabriel Solano (Frente de Izquierda), llevaron a cabo este jueves el debate de cara a las elecciones del 27 de octubre.

Los cuatro postulantes compartieron escenario sin presencia de público, pero junto a asesores y familiares.

El debate comenzó con un minuto cada uno para presentarse, que inició Lammens, seguido por Tombolini, Rodríguez Larreta y Solano, según un sorteo previo.

Durante el encuentro los distintos candidatos expresaron sus ideas sobre cuatro tópicos: Infraestructura y gestión urbana (incluyó transporte); Autonomía, justicia y seguridad; Educación, salud, cultura y desarrollo humano (incluyó políticas sociales y de género); y Vivienda, ambiente y desarrollo productivo (incluyó empleo y actividad económica).

En los primeros minutos del debate, el Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta le habló a los habitantes de la ciudad: “Nos reunimos en los barrios y nos encontramos en la calle. Me apasiona el hacer. Lo que me comprometo, lo cumplo”, comenzó.

Más adelante, habló de las obras públicas que se realizaron durante su gestión y expresó: "La transformación de la Ciudad se ve en todos lados. Avanzamos mucho”.

Por su parte, Lammens dijo que busca “ayudar a las personas para cumplir sus sueños”. “Quiero que Buenos Aires vuelva a ser una tierra de esperanza”, aseveró.

Debate a Jefe de Gobierno porteño de cara a las elecciones de octubre, NA



“Macri, Larreta y Vidal son responsables de la ciudad que está atravesando la Argentina”, dijo por su lado Gabriel Solano mientras que Tombolini dio detalles de como está conformada su familia y marcó su admiración por el referente de su espacio, Roberto Lavagna.

En el primer bloque sobre "Autonomía, Justicia y Seguridad", Rodríguez Larreta se comprometió a "llevar el sistema de cámaras a todos los colectivos" de la Ciudad y a crear "senderos escolares en todas las escuelas públicas y privadas".

Ya en el marco del debate y en relación al primer tópico sobre "Autonomía, Justicia y Seguridad", Larreta destacó la importancia de contar con “nuevas cámaras de seguridad con reconocimiento facial" y en esa línea, prometió agregar “10 mil cámaras de seguridad más en el próximo mandato”.

“Desde que creamos la Policía de la Ciudad, bajaron los asesinatos, los robos de autos, los secuestros. Son todos datos públicos”, explicó.

Por su parte, Lammens criticó la visión del actual Jefe de Gobierno porteño y dijo: “Estos cuatro años no han sido buenos. El delito aumentó y no tenemos estadísticas porque no las han publicado. Pareciera que solo fue un recorte para los diarios de la última semana”.

En ese marco, presentó su propuesta: “Vamos a crear un sistema para que la gente pueda seguir las denuncias a través de su celular y un sistema que nos permita volver a creer en las instituciones”.

Ante la consulta de Solano sobre el uso de las pistolas táser, dijo que “la discusión debe pasar por como se usan las pistolas”. “El problema de las táser es como se usa y como se forma la policía. Eso es lo importante, evitar los abusos policiales”.

El segundo bloque fue el de "Educación, Salud, Cultura y Desarrollo Humano", y lo arrancó Rodríguez Larreta, que prometió que "todos los vecinos van a tener un centro de salud a menos de 15 minutos de su casa".

Horacio Rodríguez Larreta y Matías Lammens al inicio del debate, NA

"Me gustaría saber ¿cuánto pensás destinarle a salud y educación en el próximo presupuesto?", le preguntó Lammens al jefe de Gobierno, que contestó que calcula "90 mil millones de pesos en Salud y 80 mil millones de pesos en Educación".

Solano, por su parte, aseguró que la educación "debe ser laica" y con "educación sexual en todos los colegios", al tiempo que indicó que si llega al Poder Ejecutivo va a "derogar la ley de Unicaba".

A su turno, Tombolini, quien destacó el debate y bromeó con que parecía "un reality", sostuvo: "A Rodríguez Larreta le encanta regalar tablets a los abuelos, pero nosotros proponemos regalar pulseras de monitoreo".

En el bloque dedicado a "Vivienda, Ambiente y Desarrollo Productivo", Lammens arremetió contra Rodríguez Larreta y contó que los vecinos que se cruzó durante la campaña le dijeron que “el Estado solo aparece cuando hay que pagar un impuesto”.

En contraposición, Rodríguez Larreta aseguró que desde su gobierno apoyaron “el desarrollo productivo en las industrias y los comercios”, al tiempo que remarcó que impulsaron el trabajo de las pymes.

Ya sobre el cierre del debate, los candidatos discutieron sobre la infraestructura de la Ciudad. En ese contexto, Lammens reconoció que “hay obras que están bien” pero criticó que tipo de obras hizo. “Está bien hacer el Paseo del Bajo, pero ¿cómo puede ser que no hayan construido los jardines maternales para que haya vacantes?".

“Todo lo que hiciste no alcanzó. Hay 22.000 chicos sin vacantes. Hiciste muchas cosas pero no pudiste terminar los jardines maternales para que los chicos tengan vacantes, sentenció.

Sobre el final, Tombolini le dedicó unas palabras a los porteños: “Esta crisis la resolvemos entre todos o no lo resolvemos más”. Por su parte, Solano expresó: “El Frente de Izquierda es el único que planteo una salida a los trabajadores frente a esta crisis. Todos plantean pagar la deuda externa y nosotros no. Planteamos una ruptura con el FMI”.