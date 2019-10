Choque y vuelco en 9 de julio

Una persona resultó herida esta madrugada cuando el vehículo que conducía volcó en la avenida 9 de Julio, tras cruzar un semáforo en rojo y ser embestido por un taxi en el barrio porteño de Monserrat, informaron fuentes viales y policiales.

El accidente ocurrió cuando el automóvil particular circulaba a gran velocidad por la avenida Independencia y al llegar a la avenida 9 de Julio siguió sin detenerse pese a que estaba el semáforo en rojo.

Unos metros después, al llegar a la altura del carril que va hacia la zona norte de la Ciudad, fue embestido por un taxi que circulaba por la 9 de Julio, y por el fuerte impacto el auto volcó y quedó detenido a metros del carril del Metrobus.

Inmediatamente, el conductor del vehículo particular fue retirado del coche y llevado a un centro asistencial de la zona, donde quedó en observación y le realizaron estudios ya que estaba en aparente estado de ebriedad.

Debido a que restan los peritajes, personal de la Policía de la Ciudad balizó la zona y cerró un carril hasta que se pueda remover el vehículo.