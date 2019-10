Aaron Paul y Bryan Cranston, con el auto en el que Jesse Pinkman (Paul) escapaban.

Se realizó la Première de "El Camino: una película de Breaking Bad" y fue allí donde el elenco de la producción de AMC tuvo una reunión y se dedicó a mostrar sus emociones en las redes sociales. Los fanáticos de Breaking Bad compartieron imágenes y demostraron toda su exaltación al verlos todos juntos nuevamente.

Bryan Cranston, el Señor White en la serie, escribió en su cuenta de Twitter: “Estreno mundial de ‘El Camino’. Es la primera vez que lo veo, pero no será la última. Aaron es tan bueno en esto. Y Vince Gilligan es un genio. A los fans de 'Breaking Bad' les encantará esta historia de ‘¿qué le pasó a Jesse?’. ¡No te la pierdas este fin de semana!”, elogió.

World premiere last night of El Camino! First time I’ve seen it - but it won’t be the last. Aaron is SO damn good in it! And Vince Gilligan is just a genius.

Breaking Bad fans will love this story of ‘what happened to Jesse?’ Go see it this weekend! pic.twitter.com/c7qoB1PjtJ

