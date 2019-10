Ataque y detención en centro comercial de Manchester, REUTERS

Cinco personas fueron apuñaladas en un centro comercial de la ciudad de Manchester, norte de Inglaterra, sin que se registraran víctimas fatales, en un hecho cuyo origen en principio no pudo ser precisado, informó la policía local a los medios británicos.

En un comunicado, la policía de Manchester dijo que arrestó a un hombre de unos 40 años y que “dada la localización y la naturaleza del ataque, la unidad antiterrorista está liderando las investigaciones para determinar las causas”.

La institución señaló que en principio todos los canales de investigación se mantienen “abiertos” respecto de la naturaleza del ataque, que ocurrió en el centro comercial Arndale.

El lugar fue evacuado y todo el transporte que llega hasta el lugar fue suspendido.

Un trabajador de una tienda, que se identificó como Jordan, dijo que vio a un hombre que estaba corriendo con un cuchillo y atacando a varias personas, una de las cuales entró en su negocio.

"Poco después, el personal de seguridad nos pidió que cerráramos las puertas de los locales y trasladáramos a los clientes a la parte de atrás", contó. Jordan, de 23 años, que había estado trabajando en el centro comercial durante solo unos meses, dijo que el ataque tuvo lugar en la planta baja.

También Freddie Houlder, de 22 años, contó cuando escuchó "un montón de gritos afuera" de su negocio y que una mujer entró a su local y avisó a los demás que "un hombre pasó corriendo por la tienda e intentó apuñalarme".

Houlder señaló que afortunadamente la mujer tenía una campera bastante gruesa, por lo que no fue herida.

Según los datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales británica publicados en enero de 2018, los apuñalamientos aumentaron en Londres un 21% en los últimos 12 meses, mientras que a nivel nacional se registró un incremento de 6%, la cifra más alta desde 2011.