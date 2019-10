Graciela Ledo, hermana del soldado Alberto Ledo, en Radio Latina

Graciela, hermana del soldado desaparecido Alberto Ledo por el que se inició el juicio contra el ex jefe del Ejército, César Milani, habló con Ari Paluch en Radio Latina (FM 101.1).

“Milani tiene un relato perfectamente armado. No vio, no sabía que había un centro clandestino de detención ni lo conoció a mi hermano. No nos olvidemos que estaba en los momentos previos al golpe de Estado de 1976”, inició la mujer.

Your browser does not support the video element.

“Él tenía masomenos la misma edad que los soldados. Ahí fue cuando se acercó a mi hermano y le consultó sobre sus visiones políticas. Es típico de un agente de inteligencia”, comentó.

Noticias relacionadas

“Por los testimonios y las pruebas, lo tendrían que condenar pero no confío en los jueces. Nunca confié”, cerró.

Milani está acusado de la presunta comisión de los delitos de encubrimiento y de falsificación ideológica de instrumento público, mientras que al ex capitán Esteban Sanguinetti las querellas le adjudican los cargos de homicidio calificado y privación ilegítima de la libertad de Ledo.