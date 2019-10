El candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, encabezó junto a su compañera de fórmula, Verónica Magario, un acto en Mar del Plata, donde afirmó que "no se puede llegar al Gobierno con los bolsillos llenos de promesas, y desde el primer día empezar con las excusas".



Junto a la candidata a intendenta de General Pueyrredón, Fernanda Raverta, Kicillof lanzó críticas al presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, a quienes tildó de "responsables" de la crisis económica frente a la cual, según dijo, intentaron "discutir con excusas".



"No se puede llegar al Gobierno con los bolsillos llenos de promesas, una campaña de marketing y mentiras, y desde el primer día empezar con las excusas", sostuvo el ex ministro de Economía y agregó: "Han dicho que era culpa del gobierno anterior, del contexto internacional, de los últimos 70 años o que era culpa del gobierno siguiente".

Your browser does not support the video element.

"Hemos visto que ese 11 de agosto, que fue para muchos una sorpresa, era lo que muchos de nosotros veníamos percibiendo en las recorridas de pueblos y las calles. No tenemos un pueblo tonto y sumiso, me parece importante que a pocos días de la verdadera elección donde se definen muchas cosas, estemos más atentos que nunca", manifestó.

Noticias relacionadas

"El pueblo entendió que el Gobierno rompió la economía, que fue un Gobierno que no cumplió con nada con lo que prometía. Ahora dice que si lo votan se viene el crecimiento, inclusión, el salariazo... seguirán prometiendo, pero quiero que estemos atentos que Macri dice que "Sí, se puede" y el problema es que no es que se pueda o no, lo que pasa es que no se debe gobernar sacando el trabajo, sacando la jubilación y atacando a los maestros. El problema es dar vuelta la situación del país", agregó.

Your browser does not support the video element.

"En estos 4 años han golpeado todo, la paz de los argentinos y sin saber con qué los argentinos van a amanecer. El problema es que hace falta tomar la sartén por el mango y ponerse a trabajar en un plan estratégico, tiene que haber oportunidad y trabajo para todos", expresó.

Your browser does not support the video element.

Your browser does not support the video element.

"Estamos acá para decirles que con Alberto y Cristina, con Verónica y conmigo, pueden contar la intendenta para hacer lo que tiene que hacer en Mar del Plata".





Por otra parte, afirmó que "lo que quiere hacer Alberto (Fernández) en la Nación" y él en la Provincia "tiene que llegar a Mar del Plata" pero, en un fuerte respaldo a Raverta, subrayó que para eso "se necesita que esa boleta no se corte".





En el mismo tono, Magario señaló "la boleta va toda junta, no se puede cortar, la boleta es entera para cambiar la historia de Mar del Plata".