El candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, encabezó junto a su compañera de fórmula, Verónica Magario, un acto en Mar del Plata, donde afirmó que "no se puede llegar al Gobierno con los bolsillos llenos de promesas, y desde el primer día empezar con las excusas".



Junto a la candidata a intendenta de General Pueyrredón, Fernanda Raverta, Kicillof lanzó críticas al presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, a quienes tildó de "responsables" de la crisis económica frente a la cual, según dijo, intentaron "discutir con excusas".

Luego del acto, Magario y Raverta, dialogaron con CANAL 26 y detallaron las propuestas que tienen para la ciudad balnearia y a nivel provincial.

"Charlamos la cuestiones que vemos en toda la Provincia como la desocupación, hoy trajimos con Axel nuestras propuestas que son la de poner en marcha la Provincia. Les hablamos especialmente a los jubilados que son nuestros hombres y mujeres que trabajaron toda la vida y esperamos que recuperen una jubilación digna para disfrutar de esa edad maravillosa", dijo Magario.

"Hay que dejar de poner el dinero en bancos y empresas energéticas y ponerlo en los trabajadores", manifestó.

"Cuando uno gobierna toma decisiones a favor de ciertos sectores, en la Provincia nos lleva a tomar decisiones rápidamente. Se podrían haber tomado otras medidas para cambiar esta situación. Los resultados han sido los mismos tanto en Provincia como en Nación", agregó.

Respecto a las propuesta que tiene en la ciudad, Raverta manifestó: "Tenemos un compromiso que es dejar que Mar del Plata sea provincia con menos desocupación en la Provincia, creemos que gobernar es anticiparse a los conflictos. Mar del Plata debe ser una ciudad que cuide al medio ambiente, tener un proyecto de ciudad que se hace mediante un proyecto de Provincia y de Nación".

"Nosotros vamos a combatir el narcotráfico, la droga ha credio mucho en estos años en la Provincia. No solo la droga, también el delito y los esfuerzos hechos no han dado resultados. Lo que dijo Axel no significa que no combatamos el narcotráfico, queremos además de eso acompañar con trabajo. El narcotráfico es un tema muy importante y que ningún argentino quiere sufrir", expresó la candidata a vicegobernadora.

"La gente quiere ver propuestas y soluciones permanentes. y de sacar esa cara de tristeza en este último tiempo, fundamentalmente cuando ve sonreír a un abuelo. Brindar soluciones es lo más maravilloso", cerró.