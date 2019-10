La justicia investiga la muerte de un hombre de 39 años en el barrio porteño de Villa Crespo por la cual tres efectivos de la Policía de la Ciudad quedaron detenidos, mientras que la viuda del hombre denunció que su esposo había sido herido antes de ser "rematado en el piso". IMÁGENES SENSIBLES.

El hecho ocurrió en Malabia al 900, de Villa Crespo, está siendo investigado por el Juzgado Criminal y Correccional N° 49 y además a los dos efectivos y a la agente de la Policía de la Ciudad involucrados, se les inició un sumario administrativo en la fuerza.



En un nuevo video se ve cómo Romano baja de su auto, se acerca a la ventanilla del patrullero, que era conducido por Ramón Pérez, y forcejea con él. Luego se ubica –a paso veloz– delante del auto. Inmediatamente después se acerca a la puerta del acompañante del móvil policial, y desde allí Beatriz Manzanelli le dispara dos veces y lo deja tendido en el asfalto.

Pérez lo pateó en la cabeza, supuestamente para sacarle el arma blanca que portaba el remisero y con la que, de acuerdo a lo que declararon los policías, los quiso atacar.

Segundos después de patearlo, y ante nuevos movimientos de Romano, Pérez, Manzanelli y la agente Daniela López lo remataron de varios disparos.

La Inspector Manzanelli, la oficial Daniela Lopez y el oficial Ramón Perez pertenecen a la Comisaría Comunal 15. Según la versión policial, este martes el conductor de un patrullero de la comisaría Comunal 15 que estaba detenido en la calle con el vidrio de la ventanilla baja recibió repentinamente el ataque de un hombre con un arma blanca produciéndole heridas.

La jueza aún no resolvió la situación procesal de ninguno de los tres efectivos que pertenecen a la comisaría 15 B de la Policía de la Ciudad. Tiene tiempo hasta el próximo viernes para definir si los procesa o no por algún delito.