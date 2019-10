A falta de 14 días para las elecciones generales, los seis candidatos presidenciales participarán el domingo del primer debate obligatorio, que se realizará en la ciudad de Santa Fe, en la Universidad del Litoral, y en la que el presidente Mauricio Macri intentará quedar mejor parado que el postulante del Frente de Todos, Alberto Fernández, para ver si puede seguir esperanzado en forzar un balotaje.



El Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) será el escenario que tendrá, de izquierda a derecha en la imagen que se transmitirá a partir de las 21:00, a Macri como candidato de Juntos por el Cambio; a José Luis Espert, de Unite; Juan José Gómez Centurión, del Frente Nos; Roberto Lavagna, de Consenso Federal; Alberto Fernández y al postulante del Frente de Izquierda- Unidad, Nicolás del Caño.



La Universidad nació como Universidad de Santa Fe por iniciativa del entonces gobernador, José Gálvez quien sería, además de su mentor, su primer Rector. La Ley Provincial de creación data del 16 de octubre de 1889, lo cual convirtió a esta universidad en la tercera de la Argentina.

El auditorio del Paraninfo de la Universidad de Litoral es el mismo escenario que, hace 25 años, ofició de recinto de los debates de los constituyentes que reformaron la Constitución nacional en 1994.

“En el año del centenario, implica un gran orgullo para nuestra institución ser sede del primer debate presidencial organizado por Ley, instancia vital para la democracia argentina”, aseguró el rector Enrique Mammarella y agregó: “Es importante sobre todo cuando este año se celebra el centenario de la UNL y el 25º aniversario de la Constitución Nacional de 1994 alumbrada en las deliberaciones de la convención reformadora que sesionó en el Paraninfo de nuestra Universidad”.



Técnicos de la Universidad y de la Cámara Nacional Electoral coordinaron tareas de adecuación que modificaron la fisonomía habitual del interior del edificio.

Si bien el Paraninfo mantiene sus condiciones originales, se removieron las butacas para el montaje del set y se amplió el escenario para dotarlo de mayor profundidad. También se instalaron tarimas para las cámaras de TV y fotógrafos y estructuras de iluminación.

"Se amplió la boca del escenario para que los seis candidatos trabajen con comodidad", explicó el director de Obras y Servicios de la casa de estudios, Marcelo Saba, quien precisó que sobre el escenario se montará un sistema de iluminación y pantallas Led que conforman la escenografía del debate.

La sala cuenta con un sistema de audio de última generación, un aro magnético para mejorar la audición de personas hipoacúsicas y un sistema de video con proyector de última generación, compatible con una gran cantidad de formatos.

El auditorio se encuentra emplazado en el edificio principal de lo que se ha denominado Manzana Histórica, en bulevar Pellegrini y San Jerónimo. Allí funciona también el rectorado de la UNL y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS).