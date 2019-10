En Neuquén, un partido de fútbol infantil terminó a los tiros, gritos y corridas. No se reportaron heridos. IMÁGENES SENSIBLES.

Estrellas del Melipal y el equipo de Z1 hacían un minuto de silencio por la muerte del intendente Horacio Pechi Quiroga. Los nenes chicos estaban abrazados cuando de repente se empieza a escuchar un hombre que grita "sacó una pistola", señala al costado y comienza la balacera.

Los chicos salieron corriendo y en el video se puede escuchar a los padres llamando a sus hijos a los gritos, buscando algún lugar donde refugiarse. De fondo alcanzan a escucharse unos 10 tiros.

“¡Lautaro!”, grita un hombre. “Acá estoy, papá”, responde el menor. Asustados, los chicos terminaron en los vestuarios mientras los padres y profesores trataban de calmarlos.

Medios locales informaron que no hay heridos y que la policía buscan intensamente al autor de los disparos. Algunos testigos indicaron que se trataría de "el Rulo" López, un vecino del sector. El hombre iba con el torso desnudo y un pantalón azul con franjas blancas quien se perdió entre los monoblocks tras el hecho.