Un hombre de 39 años fue detenido por su presunta participación en el asalto a un blindado, frente a un banco de la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, en el que los ladrones se llevaron un botín de alrededor de seis millones de pesos.



El sospechoso, cuya identidad no se difundió aunque se supo que lo apodan "Luisito", fue atrapado en la localidad de Ciudad Evita por efectivos de la Policía Bonaerense, informaron fuentes judiciales.



Según trascendió, el detenido había comprado una camioneta Toyota Hilux, con la que planeaba fugarse, y contaba con unos siete mil dólares en efectivo.



El hombre sería uno de los cuatro que fueron filmados mientras concretaban el asalto al camión blindado de la empresa Prosegur el martes pasado frente a la sucursal Lomas del Mirador del Banco Supervielle, en avenida Mosconi al 1800, de esa localidad del partido de La Matanza. Siempre de acuerdo con fuentes ligadas a la investigación, "Luisito" era el que se podía ver con una gorra tipo béisbol, mientras que sus cómplices usaban gorros de lana.

El detenido ya fue llevado a indagatoria ante el fiscal de La Matanza Marcelo Diomede, que lleva la instrucción del caso, e hizo uso del derecho a abstenerse a declarar.

En tanto, la Policía continuaba en la búsqueda de al menos otros tres prófugos, los cuales al igual que "Luisito", actuaron con rostros descubiertos.



El asalto se produjo alrededor de las 8:30 del pasado martes cuando arribó a la sucursal el camión de caudales y ya había una importante cantidad de personas en la cola para acceder a la sucursal bancaria.



Del vehículo bajaron un portavalores y dos custodios, momento en el cual dos hombres que se desprendieron de la cola y otros tantos cómplices armados los abordaron y redujeron.



Los delincuentes despojaron a los custodios de sus armas, se apropiaron de tres sacas de dinero y escaparon a pie por unos cien metros, hasta que abordaron un auto para completar la huida por la avenida Mosconi.



Los asaltantes se llevaron un botín compuesto por 4,3 millones de pesos y 30 mil dólares.