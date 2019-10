Al menos una persona ha resultado muerta, y tres más están desaparecidas, al colapsar este sábado parte de un hotel en construcción en la ciudad estadounidense de Nueva Orleans, según han confirmado las autoridades norteamericanas.



El colapso ocurrió a primera hora de la mañana cuando los pisos superiores del hotel y casino, de 18 plantas de altura, se derrumbaron sobre el resto del edificio, provocando el desplome de la fachada y de buena parte de la estructura interior, entre las calles de Canal y North Rampart.



El edificio en construcción se encuentra en la esquina de las calles Rampart y Canal, un amplio bulevar que bordea el barrio, donde abundan los restaurantes, hoteles y tiendas.

Your browser does not support the video element.



El grupo de empleados de la construcción que se encontraban en las inmediaciones del derrumbe avisaron que todavía están buscando a compañeros que se encontraban dentro del edificio en el momento del colapso, según el Nola-Times Picayune.



Las autoridades dijeron que 18 personas hospitalizadas se encontraban estables.

Noticias relacionadas

Al asentarse el polvo, aparecieron metales retorcidos, trozos de hormigón y otros escombros sobre la calle Rampart.