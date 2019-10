A falta de 14 días para las elecciones generales, los seis candidatos presidenciales participarán del primer debate obligatorio, que se realizará en la ciudad de Santa Fe y en la que el presidente Mauricio Macri intentará quedar mejor parado que el postulante del Frente de Todos, Alberto Fernández, para ver si puede seguir esperanzado en forzar un balotaje.



El Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) será el escenario que tendrá, de izquierda a derecha en la imagen que se transmitirá a partir de las 21:00, a Macri como candidato de Juntos por el Cambio; a José Luis Espert, de Unite; Juan José Gómez Centurión, del Frente Nos; Roberto Lavagna, de Consenso Federal; Alberto Fernández y al postulante del Frente de Izquierda- Unidad, Nicolás del Caño.



Con los periodistas María Laura Santillán, Rodolfo Barilli Gisela Vallone y Guillermo Andino como moderadores, esta primera instancia tendrá a los aspirantes a la Casa Rosada debatiendo sobre cuatro temas: Relaciones Internacionales; Economía y Finanzas; Derechos Humanos, Diversidad y Género; y Educación y Salud.



Cada uno de los candidatos tendrá, en total, 13 minutos y 45 segundos para uso de la palabra, tanto en lo que hace a sus propuestas como para cuestionar a sus rivales.



En ese marco, el principal interesado en sacar provecho del debate será el postulante a la reelección, ya que llega con la dura derrota de las primarias a cuestas: a excepción de lo que será una marcha del "Sí, se puede" en Olavarría, el Presidente se dedicará casi en exclusiva a prepararse para esa jornada discursiva.

Sin embargo, enfrente tendrá a Alberto Fernández, que a lo largo de la campaña se ha mostrado como un hábil orado, en parte gracias a su profesión de docente universitario: curiosamente, el dirigente peronista eligió que una de sus últimas actividades pública antes del debate sea una charla pública con el ex presidente uruguayo José "Pepe" Mujica en el Colegio Nacional Buenos Aires.



El auditorio del Paraninfo de la Universidad de Litoral es el mismo escenario que, hace 25 años, ofició de recinto de los debates de los constituyentes que reformaron la Constitución nacional en 1994.

Según está previsto en el reglamento del debate, que fue consensuado entre la Cámara Nacional Electoral y representantes de cada fuerza política durante reuniones que mantuvieron en septiembre, cada candidato podrá estar acompañado en el recinto por 15 invitados y 10 'acompañantes de campaña' que podrán reunirse con el candidato en los cortes.

El debate presidencial será transmitido en directo por todos los medios pertenecientes a R.T.A. y cuyas señales serán puestas a disposición de todos los medios públicos y privados del país que deseen transmitir el debate de manera simultánea y gratuita.

La transmisión comenzará puntualmente a las 21 y se estima que concluya a las 23.15, con una estructura dividida en tres: un primer bloque de 55 minutos en el que se hará la apertura y se tratarán los dos primeros temas previstos -relaciones internacionales y economía; luego, un segundo bloque de 45 minutos para que los candidatos expongan sobre las otras dos temáticas -derechos humanos y educación y salud-, y finalmente un tercero, de 10 minutos con la conclusión.

En la introducción, cada candidato tendrá 45 segundos para presentarse, sin interpelación directa entre ellos, y en cada eje temático tendrán un tiempo de exposición (2 minutos), un espacio de intercambio (30 segundos) y tiempo para la contestación o cierre (30 segundos).

En tanto, para el cierre del debate, cada postulante tendrá un minuto para su conclusión final.

El orden en que expondrá cada candidato en cada una de las instancias detalladas fue sorteado con antelación en la Cámara Nacional Electoral.