Un juez de la ciudad cordobesa de Corral de Bustos y su esposa fueron atacado a mazazos, a palos y a trompadas por un hombre al que hace alrededor de dos meses el magistrado le había secuestrado el auto por conducir alcoholizado y que incluso había robado el vehículo de una comisaría, informaron hoy fuentes judiciales.

Las víctimas son el juez de Competencias Múltiples Claudio Gómez y su mujer, quienes permanecían este mediodía internados con múltiples heridas, pero fuera de peligro, en una clínica de la mencionada ciudad el primero y en otra de Villa María su esposa.

A raíz del hecho, fue detenido un hombre identificado como Ramón Senega.

La agresión se produjo anoche, en una vivienda ubicada en la avenida Italia al 500 de Corral de Bustos, ciudad ubicada a 280 kilómetros al sur de Córdoba capital.

En ese momento, la esposa del juez se encontraba festejando su cumpleaños junto a su marido y el resto de la familia cuando de repente Senega comenzó a golpear la puerta con una masa y la tiró abajo.

Después, ingresó a la casa y empezó a golpear al magistrado con el mismo elemento, un palo y también a trompadas, precisaron los voceros consultados.

En determinado momento, la mujer de Gómez se interpuso para evitar que siguieran lastimando a su esposo y también fue agredida.

Luego de que llegara la Guardia Urbana al lugar, el hombre fue detenido y los heridos trasladados a distintos centros de salud.

Gómez presenta varios golpes y cortes especialmente en la cabeza, por lo que fue cosido y sometido a varios estudios, en tanto que su esposa sufrió una fractura en un brazo y en un dedo.

En forma paralela, se pudo determinar que el agresor había llegado a la vivienda con una moto a la que le había anexado un carro para poder trasladar la masa y el palo con que se produjo el ataque.

A raíz del hecho, intervino el fiscal de Corral de Bustos, Pedro Guerra, que pudo determinar que el agresor fue detenido hace dos meses por la Policía de Tránsito cuando manejaba en estado de ebriedad.

En ese momento, el hombre fue llevado a la comisaría y le secuestraron el auto, pero mientras se encontraba haciendo los trámites correspondientes y aprovechando una reyerta que se produjo en la seccional, se escapó con el vehículo, que permanecía estacionado en el patio de la dependencia policial.

Una vez que fue nuevamente detenido, estuvo preso algunos días por orden del juez Gómez, quien se negó a entregarle el vehículo porque había problemas con la documentación que presentó.

En los últimos días, Senega insistió con que le devolvieran el auto, lo cual fue denegado, y ayer mantuvo un incidente con su esposa, quien decidió irse de la casa de su madre con sus hijos.

Después de ese hecho, el hombre decidió concurrir a la casa del juez y atacarlo brutalmente.