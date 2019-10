La actriz Brenda Asnicar fue una de las invitadas al programa PH- Podemos Hablar que conduce Andy Kusnetzoff y allí confesó el mal de amores que sufrió de adolescente.

“Siempre sufrí por amor porque siempre fui medio Susanita, y siempre me enamoré con todo. Más de adolescente sufría mucho por amor”, se sinceró. Luego acotó: “Ahora ya me casé, siento que encontré mi media naranja. Entonces estoy regia y no sufro por amor”.



“Sufría por amor porque siempre quise tener mi noviecito y a veces no pasaba”, profundizó divertida. “Decía ‘¡ay, lo amo!’. No tuve tantas parejas y con los que sufría era con los que no querían ser mis novios. Con mi novio no sufrí para nada, por eso me casé. Él era mi amigo, entonces tenía un novio cubano, se empezó a alborotar la cosa cubana…”, concluyó la intérprete.

“Igual lo quiero mucho, no pasó porque nuestras vidas no tenían punto de encuentro. Pero nos nutrimos mucho y además nos dimos cuenta de que fuimos importantes a pesar de no casarnos. A veces llegan personas a tu vida que te enseñan para sufrir o aprender, siento que estuve ahí y yo serví para él y él para mí, fue como un intercambio”, concluyó Asnicar.

Asnicar se casó en agosto del 2017 con Alejandro de Angulo después de seis años de noviazgo. Desde que se mudó a Colombia, para interpretar Cumbia Ninja, la joven actriz se radicó en aquel país y mantuvo un perfil mediático más bajo.