Minerva fue una de las invitadas del ciclo "La Noche de Mirtha", foto @MirthaLegrand

Minerva Casero estuvo sentada en La Noche de Mirtha y habló de la agresión que sufrió su padre Alfredo Casero en un bar.

"Habitualmente le sucede, que por su posición política o por sus manifestaciones y su expresión, mucha gente lo agrede. Es difícil también para todos nosotros, sus hijos, porque es mi papá y yo quiero lo mejor para él", comentó. "Que la gente lo agreda no es de mi gusto, para nada", manifestó.



El comediante fue a cenar con un amigo a un bar, pero a la hora de pagar su cuenta un empleado del bar lo agredió por su postura política. "Andá a tocar el bombo a favor de Macri a otra parte", le dijo el hombre. "Me estás amenazando, viejo b.. Maleducado. Tengo un millón y medio de seguidores en Twitter y te los voy a traer", respondió el actor ante la agresión.

La joven actriz, parte del elenco de Argentina, tierra de amor y venganza, también habló sobre su romance con Tomás Kirzner, hijo de Adrián Suar y Araceli González. "Me está mirando Toto", dijo visiblemente enamorada mientras Mirtha le consultaba si quería o no hablar de él. "Puedo hablar de Toto durante horas. Se me cae la baba", le contestó ella.

"Nosotros nos conocimos hace mucho tiempo, al menos en nuestras vidas es un tiempo considerable", comenzó relatando sobre cómo nació el amor. "Yo tenía 14 años y él 15. Íbamos juntos a teatro, cuándo entró a la clase sentí que lo conocía de toda la vida y me enamoré, de verdad".

Si bien la vida los llevó por caminos separados, muchos años después sus destinos volvieron a cruzarse. "Durante un montón de años no nos vimos más, y cuándo nos reencontramos nos enamoramos con compromiso", explicó Minerva antes de revelar quién fue el que dio el primer paso.