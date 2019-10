El cantante colombiano, Maluma, cantó en el Madison Square Garden junto a Jennifer Lopez la canción “No me Ames”, la cual grabó Lopez con su ex marido Marc Anthony.



El intérprete de “Felices los Cuatro” recibió a la diva en el escenario, quien deslumbró a todos con un espectacular vestido. Luego, en medio de la ovación de los presentes, comenzó la canción pero Maluma no cantaba y Jlo tuvo que hacer las frases que le correspondían a él.



La cantante se atrevió a un conjunto de gran exuberancia y dramatismo, cuya pieza estrella consistió en un casco dorado de inspiración royal.



El deslumbrante vestido de Versace mostraba una sutil semejanza con el diseño de estilo “selvático” que la hizo famosa hace casi 20 años, en cuanto al bordado y confección. Esta segunda versión, cubierto por cristales de Swarovski, llevó el brillo al escenario, enfatizando la memorabilidad del espectáculo.

Your browser does not support the video element.



La aparición de la cantante en el escenario del MSG desató la euforia de los asistentes y su presencia en el show de Maluma también sirvió para filmar contenido de su próxima película Marry Me, junto a Owen Wilson y en la que también aparecerá el intérprete colombiano.

Noticias relacionadas



Ambos subieron a sus redes sociales fotos de ellos juntos trabajando: El arte de la colaboración ... ¡es lo que me encanta de este negocio! La verdadera magia ocurre cuando la inspiración se encuentra con la ausencia del ego. ¡Es muy divertido cuando diferentes artistas se unen y todos contribuyen a crear algo especial, verdadero y real para que todos experimenten y disfruten! Issa flujo ... ¡Aquí vamos!", decía Jennifer.