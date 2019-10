Incendio en planta química de Benavidez

Un incendio de importantes proporciones afectó a la fábrica de productos químicos "Destilería Bronco", en la localidad bonaerense de Benavídez, y en el lugar trabajaron varias dotaciones de bomberos, informaron fuentes policiales.

Dotaciones de bomberos de Benavidez, Tigre, Pachezo, Zarate, Campana, San Isidro, Garin, San Fernando, trabajaron para controlar el incendio que se produjo en la fabrica de solventes.

La densa humareda se pudo ver a varios kilómetros. Según testigos en el lugar se escucharon varias explosiones.

Por el hecho, no se reportaron heridos.