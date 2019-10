Iliana Calabró, Pampita y Roberto García Moritán

Iliana Calabró se hizo eco de la propuesta de casamiento de Roberto García Moritán a Pampita y opinó sin pelos en la lengua.

La actriz le recomendó a la modelo que no se apresure para dar ese paso tan importante. "Qué cosa rara el casamiento de Pampita, yo le aconsejo que no que no lo haga. ¡Pampi no! Uno no puede conocer a una persona en dos meses, está en la mejor etapa, donde uno piensa que el otro te va a solucionar todos los problemas pero a medida que pasa el tiempo se van cayendo las máscaras, vamos descubriendo al otro con todo lo que es", consideró.

La hija de Juan Carlos Calabró indicó además: "No entiendo por qué se casa. Es una mujer que ha tenido muchas relaciones, no se qué la lleva a casarse. Me suena muy extraño. Capaz nos está tomando el pelo a todos".

Sin embargo, parece que lo de Pampita y su nuevo novio no es una movida de prensa. La boda será el 22 de noviembre y ya estarían armando los detalles para el gran evento.