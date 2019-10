Reuters,

Este domingo se levantó temporalmente el Toque de Queda en Quito, pero los reclamos no cesaron aunque se logró abrir una instancia de diálogo.

Los enfrentamientos entre militares y manifestantes siguieron en las calles, mientras se abre una pequeña instancia de diálogo entre el gobierno y el movimiento indigenista.

Las Fuerzas Armadas del Ecuador informaron que se "levanta temporalmente la restricción de movilidad en el Distrito Metropolitano de Quito" desde las 11:30 hasta las 20:00 de este domingo, después de que el presidente Lenín Moreno decretara el toque de queda desde las 15:00 del sábado 12.

Los militares pasaban, según imágenes en redes sociales, a pie y en camiones, mientras intentaban abrir la vía al tránsito vehicular. En esa avenida el paso fue suspendido por manifestantes que colocaron troncos de árboles, escombros y llantas quemadas.

Las FF.AA. indicaron que, aunque se habilita la movilidad de personas en el Distrito de Quito, se mantiene la restricción total de circulación en varios sectores de la ciudad capital.

A través de las redes sociales, anunciaban además una tregua momentánea. En un entorno arrasado, un dirigente indígena en la av 12 de octubre explicaba la situación. Al fondo,el Palacio Legislativo.