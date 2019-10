Presentación de candidatos en el debate presidencial, REUTERS

Con el turno en la palabra del presidente Mauricio Macri comenzó el primer debate de candidatos obligatorio en la Universidad del Litoral.

En el primer bloque los postulantes tienen 45 segundos libres para presentarse, antes de pasar a los temas de la noche.

El presidente Mauricio Macri pidió al electorado que "sigamos trabajando juntos y logremos resolver juntos los problemas que faltan" en el país, después de un primer mandato en el que logró, dijo, "resolver muchos problemas".

Por su parte, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que el mandatario Mauricio Macri "mintió mucho" en el debate de 2015 y ahora "quiere volver a ser Presidente".

"Hace 4 años hubo otro debate, alguien mintió mucho. El que mintió es el Presidente, que quiere volver a ser Presidente, el que dijo la verdad, está sentado en primera fila", afirmó Fernández.

El ex jefe de Gabinete se refirió así al diputado nacional y ex candidato presidencial Daniel Scioli, quien lo acompañó al debate en la Universidad del Litoral.

El candidato a presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna señaló que "los argentinos somos conscientes que vivimos una complicada situación social, pero vamos a salir, en la medida que pongamos el hombro" para recuperar la economía y superar la grieta política, en lo que fue su primera intervención del debate presidencial que se realiza en la provincia de Santa Fe.

El candidato del Frente Despertar, José Luis Espert, dijo que "finalmente llegamos" a las elecciones generales "a pesar de las trampas que algunos de los aquí presentes nos pusieron", al presentarse en el debate presidencial en el que afirmó que defenderá "las ideas de libertad y sentido común".

El candidato a presidente del Frente NOS, Juan José Gomez Centurión, preguntó "por qué no fueron todos juntos en las PASO" en su presentación en el debate presidencial, que se realiza en la Universidad del Litoral, provincia de Santa Fe.

El referente de izquierda, Nicolás Del Caño, se solidarizó con el pueblo ecuatoriano y apuntó a los efectos de las políticas del FMI en ese país, en una crítica que incluyó a la actual gestión de Macri. Además pidió hacer un minuto de silencio por las "muertes de la represión en ese país".