Mauricio Macri en el debate de candidatos a presidente 2019, REUTERS

El presidente y candidato a la reelección por Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, sostuvo esta noche que el país está "listo para entrar en una nueva etapa de crecimiento y alivio para la clase media".

"Quiero decir que sé que el último año y medio la carga ha sido muy grande y que ha caído mayoritariamente sobre la clase media. El fin de mes ha sido angustiaste. Pero quiero decirles que el esfuerzo no fue en vano. Estamos en un punto de partida para empezar a crecer", resaltó durante su exposición en el debate de candidatos presidenciales en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe.

Por otra parte, relativizó las cifras sobre aumento de la pobreza y de la inflación registradas durante su mandato haciendo referencia a las estadísticas durante las últimas décadas.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

"Hace 80 años estamos con una inflación promedio superior al 60%. De los últimos 100 años, 77 hemos tenido déficit en el Estado. La pobreza promedio de los últimos 30 años ha sido del 36%", detalló.