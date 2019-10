El candidato presidencial del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, pidió un minuto de silencio durante el debate en Santa Fe por "los muertos en Ecuador", que hizo efectivo durante su tiempo de reloj para hablar.



"Ante todo quiero saludar a nuestro pueblo hermano del Ecuador, que en estos días, con su levantamiento, nos está dando un ejemplo de dignidad y lucha", afirmó Del Caño sobre la crisis en ese país.



Además, al hablar de diversidad, el diputado nacional se refirió al aborto y tras recordar que los integrantes de las listas del FIT están en su totalidad a favor de la legalización, mostró un pañuelo verde atado en su muñeca.

"En la crisis que estamos viviendo las mujeres son las que más sufren la desocupación y los aumentos de precios. Por eso la deuda es con las mujeres. No con los grandes empresarios y el FMI", subrayó Del Caño.



Y agregó: "Quiero saludar el Encuentro Plurinacional de mujeres y disidencias que se está realizando en La Plata en este mismo momento y a las millones de mujeres que en las calles de todo el país y en el mundo pararon al grito de Ni Una Menos".