Juan Domingo Perón en su exilio en Puerta de Hierro, España

El Partido Justicialista rememoró un video donde el líder del partido y tres veces presidente, Juan Domingo Perón recordaba desde su exilio en España la política en educación pública que implementó el peronismo y la importancia del acceso gratuito a la universidad.

"Nosotros no tuvimos delincuencia infantil porque en Buenos Aires más de 5000 muchachos tenían su club, se crearon 90 clubs de barrios donde tenían cancha de fútbol, boxeo, gimnasia y todas las actividades deportivas. Esos clubes los hacía el Estado y se los entregaba a los vecinos que lo administraban y llevaban adelante", explicaba en el discurso que grabó en la mítica quinta de Puerta de Hierro.

Al recordar la escuelas, expresaba: "Por otra parte las escuelas profesionales donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario iban a la fábrica y estaban tres años, de ahí podían pasar a las escuelas de aplicación que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Luego de allí iban nuevamente a la industria donde estaban dos años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera".

"¿De dónde salían ingenieros de fábrica? en cada una de las grandes especialidades de la industria", se preguntaba el líder del PJ. Al momento de hablar del mayor logro de su gestión, expresaba: "En esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande: la universidad se llenó de hijos de obreros donde antes solo estaba admitido el oligarca porque la forma de llevar del oligarca es poner altos aranceles entonces solamentes puede ir el que lo paga".

"Nosotros suprimimos todos los aranceles, para la universidad no había derecho de examen ni nada, era gratis. El Estado pagaba eso, era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones y hubieran salido más abundantes", concluía.