Mientras el debate presidencial se daba en otro canal, Susana Giménez fue de lo más visto en la pantalla chica. El plato fuerte de la velada, fue una entrevista a Valeria Mazza, que llegó acompañada de sus cuatro hijos Balthazar, Benicio, Tiziano y Taína .

Valeria se mostró muy feliz de estar junto a su familia y contó: "Yo siempre soñé con tener muchos hijos, si te fijas en entrevistas viejas siempre lo dije, y cuando llegué a cuatro dije 'es suficiente'. Todos pensaban que iba a seguir hasta la niña, y en realidad yo buscaba otro hijo, pero la niña por suerte vino. Yo soy muy mamá de varón, soy muy varonera, de hecho juego muy bien al fútbol".

La modelo recordó: "Yo me vine con 17 o 18, y a los 19 estaba en Milán, y a los 20 estaba acá sentada con vos". Más adelante, agregó quién fue el que se fijó en ella por primera vez: "Giordano me descubrió y estaba también Mirtha en un desfile en Paraná. Vine a Buenos Aires con mi familia y empecé a probar. Mi primer agradecimiento es a mis padres que en ese momento me acompañaron y me dejaron volar".

✨ ¿Recordás el mítico casamiento de @valeriamazza allá por los años ‘90? 👰 Hacemos un repaso de esa fantástica celebración junto a #SusanaGimenez 🌟 pic.twitter.com/WPHd1RjqCU — Telefe (@telefe) 14 de octubre de 2019

"Con Ale nos conocimos en uno de mis primeros desfiles. Estuvimos ocho años de novios y teníamos un arreglo de que al principio nos veíamos cada 15 días o más, yo estaba instalada en Europa, y en el 98 nos casamos, y en el 99 llegó Balthazar", dijo la modelo sobre su marido.