Un efectivo de la Policía Bonaerense fue asesinado a balazos por delincuentes que asaltaron un supermercado en el partido bonaerense de San Miguel, al noroeste del conurbano.



El crimen se produjo este domingo alrededor de las 17:00 en un local de propietarios chinos situado en Defensa al 2900, de la localidad de Santa María, informaron fuentes policiales.

A ese lugar ingresaron dos sujetos armados, que amenazaron con armas al cajero del supermercado con fines de robo.



En ese momento, el oficial Lucas Giménez, que se encontraba en el local vestido con ropas de civil y de franco de servicio, empezó a forcejear con uno de los asaltantes y recibió dos disparos, uno de ellos en el abdomen, por lo que resultó gravemente herido y murió a los pocos minutos.



En tanto, los delincuentes escaparon del local y permanecían en calidad de prófugos.

Las alternativas del cruento episodio fueron registradas por las cámaras de seguridad del supermercado.



Francisco, padre del oficial asesinado y policía retirado, contó que su hijo tenía 33 años y un hijo de nueve: "Estos HDP lo dejaron huérfano", se lamentó.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas



Al contar como se enteró lo que había ocurrido con su hijo, dijo que le avisó un vecino que "se escucharon tiros en el `chino`", al que acudió a comprar.



"Por lo que se vio en la cámara, llegaron estas dos lacras, él se identificó y terminó todo en este desenlace. Siempre le dije que tenía que anticiparse, pero la delincuencia a veces no supera", expresó en declaraciones a la prensa.

Your browser does not support the video element.



El hombre sostuvo que la suya es una familia de policías, una profesión con alto riesgo: "Sabemos que estamos para resguardar los bienes ajenos y esa tarea lamentablemente a veces damos la vida. Los delincuentes piensan que llegan a determinada jerarquía por matar a un `cobani´, como dicen ellos", concluyó.