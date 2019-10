Axel Kicillof, Sergio Massa, Junín

En un acto de campaña en Junín, donde estuvo acompañado por el candidato a diputado Sergio Massa, el ex ministro de Economía, Axel Kicillof , se refirió a los dichos del presidente Mauricio Macri en el marco del debate del pasado domingo en Santa Fe y explicó: "Nos provocan para que estemos a la defensiva y perdamos el tiempo".

"Quedan pocos días para las elecciones y en estos pocos días nos van a tirar con todo, nos van a acusar de todo", expresaron en el marco del multitudinario acto.

Luego de que Macri dijo durante el debate presidencial que, de llegar a la gobernación, Kicillof "va a poner una narco-capacitación en las escuelas”, el dirigente advirtió que no va a responder a lo que calificó como "una campaña sucia".

En un acto de campaña junto a Sergio Massa en Junín, Kicillof replicó: “Es campaña sucia. No vamos a recurrir a una campaña sucia, pero el problema es que van a seguir las provocaciones. Provocan para que estemos todo el día a la defensiva, para que perdamos el tiempo, para que cada uno con el que hablamos se distraiga y nos venga con esas cosas”.

“Quedan dos semanas, se nos juega el futuro, no podemos dejar ni un minuto que nos saquen la concentración. No podemos dejar ni un minuto que nos distraigan y menos todavía que nos pongan del lado de la violencia, la descalificación y la agresión. Son provocaciones, no vamos a contestar provocaciones. Vamos a dar propuestas, abrazos, vamos a sumar a todos a este frente que no viene contra alguien”, indicó.

“Se ve que todavía no han conseguido acomodar, digerir, pero sobre todo no han conseguido comprender lo que dijo el pueblo de la provincia de Buenos Aires. En las urnas, pacíficamente, le dijo basta de agresión, basta de campaña sucia, basta de persecución política”, sentenció.

En sintonía con esto, Sergio Massa agregó: “Quiero, con mucho respeto, decirle al presidente Macri que en la gira despedida que está haciendo por la Argentina en lugar de dedicarse a difamar al resto de los candidatos que se dedique a mirar el desastre que está haciendo”.

“Es un gobierno que llegó al poder a través de las mentiras y el marketing. Una vez que empezaron a gobernar concentrando más poder político y recursos, después de todo eso, cuando se empezaron a ver los resultados, empezaron a aplicar esta política económica espantosa, que no por error, ni siquiera por negocio, se trató de bajar salarios, subir tarifas y tasas de interés”, indicó Kicillof poco después.

“Ganaron con promesas, gobernaron con excusas. Las urnas pidieron más gestión y menos marketing. Más compromiso y menos negocio”, completó.