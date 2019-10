Mauricio Macri, elecciones 2019, NA

El presidente Mauricio Macri, continuó este lunes su gira de campaña con la marcha del "Sí, se puede" en la ciudad de Paraná tras participar del primer debate presidencial previo a las elecciones del 27 de octubre.

"Yo no les digo desde ningún atril qué es lo que tienen que pensar, ni a los periodistas qué tienen que preguntar, o los jueces qué tienen que decidir, o lo que ustedes tienen que pensar. Yo los dejo vivir con libertad", explicó.

"Soy el primero en saber que no son tiempos fáciles", volvió a reconocer el mandatario ante los presentes.

Más adelante siguió: "Los miro y veo la fuerza de este país. El verdadero poder de la Argentina". "Ustedes realmente me inspiran, me dan fuerza. Estoy acá para decirles que no están solos", dijo.

A dos semanas de los comicios, Macri busca revertir la derrota de las PASO y poder alcanzar el balotaje para mantener chances de obtener su reelección.

"No tengan miedo, siempre los voy a defender. Este es nuestro país", dijo. "En 2015 decidimos jugarnos por el cambio y dejar de lado la resignación", agregó.

"Nuestro foco está puesto en el alivio de todos ustedes", prometió al reconocer que "cuatro años no son suficientes para arreglar todas las problemáticas que arrastramos durante décadas".

"Este es un momento histórico. Sabemos que no es cualquier elección. Que estemos acá es muy importante, se puede dar vuelta esta elección", enfatizó.