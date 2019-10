Intento de linchamiento en San Miguel, CANAL 26

Ricardo Pérez, vigilador privado, fue grabado por vecinos del barrio de San Miguel masturbándose frente a una nena de 3 años.

Estuvo detenido pero la justicia lo liberó. Ante esto, los vecinos decidieron hacer justicia por mano propia e intentaron lincharlo en su casa.

La Policía resguardó al depravado, evitando una golpiza mayor, y volvió a ser detenido. Luego, los vecinos denunciaron que se fue a Moreno.

Los vecinos tiraron todas las pertenencias del acusado a la calle.