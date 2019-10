Violento robo a local de ropa en Constitución, CANAL 26

Un local de ropa de Constitución fue la nueva víctima de la inseguridad en nuestro país y, en este caso, todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Las imágenes revelan como un sujeto, de aproximadamente 20 años, reduce a Norma, la empleada del comercio, cuando esta estaba atendiendo y la encierra en un cuarto durante media hora. En ese lapso, el criminal robó mercadería y "lo recaudado ese día", reveló aun conmocionada la mujer.

El hecho ocurrió el pasado jueves por la tarde, cuando un joven "con gorrita" ingresó al local de ropa situado sobre la calle Virrey Cevallos al 1700 y atacó directamente a su víctima a quien inmediatamente redujo sujetándola del pelo y la encerró en un cuarto de usos múltiples durante media hora.

Acto seguido, el ladrón buscó plata en la caja "pero sólo se encontró con 500 pesos", que era lo que habían recaudado hasta ese momento. De todas formas, finalmente "se llevó 30 mil pesos de mercadería en grandes bolsas y la botella de cerveza a medio tomar con la que había ingresado a robar" indicó la denunciante.

Más tarde, comentó que están cansadas de los permanente episodios de inseguridad que "vive en el barrio desde hace un tiempo" y apuntó directamente contra sus vecinos que se alojan en un hotel ubicado justo en frente del local.

"Vivimos en el barrio desde hace 40 años y estas cuadras siempre fueron tranquilas. Ahora ellos roban, se drogan, rompen autos y no nos dejan descansar", señaló indignada ante las cámaras de Canal 26.

Mientras tanto, "esta persona sigue su vida normalmente por el barrio". "El domingo abrí la ventana de mi casa y lo vi paseando con sus amigos. El hace un mes que salió de la cárcel. Pasan los días y hace lo que quiere", detalló la víctima de robo y la brutal golpiza.