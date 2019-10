Diego Torres

Diego Torres estaba brindando un show en Salta cuando de golpe comenzó a verse que un extraño humo estaba cubierto el escenario.

Inmediatamente, las autoridades se dedicaron a despejar el lugar y poner al público en resguardo. En primera instancia, lo que se cree es que el foco ígneo se originó en una de las telas de la parte de atrás del escenario.

Walter Chávez, el jefe de los Bomberos Voluntarios de Salta, habló del tema y sostuvo que la situación fue controlada en pocos minutos. “Estuvieron trabajando con los matafuegos del lugar y con un hidrante cercano. No hay personas lesionadas, solo daños materiales. Estamos aguardando personal del departamento de siniestros para determinar cómo se inició el incendio”, sostuvo.

Por otro lado, el inspector Sánchez Rosada contó que “Sonó una alarma desde el teatro y rápidamente fue sofocado con los matafuegos y el hidrante más cercano al lugar. Ahora debemos establecer con exactitud cuál fue el motivo que lo originó. Las brigadas solidarias y los bomberos voluntarios llegaron de inmediato. Inclusive la gente ya había evacuado la sala cuando llegamos”, agregó.

Por otro lado, Sebastian Magnasco, quien es el productor del evento, dejó en claro que el evento deberá hacerse de nuevo. “Si los bomberos y las autoridades nos habilitan, el show quedará reprogramado para mañana. A las personas que no puedan concurrir les vamos a devolver el dinero. Les pedimos disculpas por lo ocurrido, está todo bien. No hay ningún herido. Está todo controlado, pero todo lleno de polvo”, dijo.

El músico está realizando un viaje muy significativo en su carrera. Durante el mes de octubre tiene estipulado pasar por varias ciudades y provincias. Rosario, Córdoba, Tucumán, Mendoza y San Juan son algunas de las que encabezan la lista.