Abril Caballé

Ezequiel, periodista de Punta Indio y vecino de la familia de Abril Caballé, niña que estaba desaparecida, habló en exclusiva con Ari Paluch en El Exprimidor de Radio Latina (FM 101.1) luego de la noticia de la aparición de la menor.

“La vecina donde apareció Abril había tenido declaraciones muy sospechosas y es la que puja por tener la tutela de Abril. Ahí la habían buscado pero quizá enviaron a la niña a otro lado para que no la encontraran”, indicó.

“Quizá la idea de abrir la casa y mostrar el lugar donde la niña jugaba fue una estrategia para que no sospecharan. Igualmente, le habían secuestrado el teléfono para ver sus movimiento”, comentó el periodista.

“Esta persona que la tenía retenida, no hace mucho tiempo atrás, se decía que tenía un poder de manipular a las personas, convenciendo al otro. Si Abril tenía un pasado con su madre, posiblemente haya ido a buscarla. Por otro lado, una persona me dijo que la niña estaba con Victoria Aguero y su marido en la playa”, cerró.