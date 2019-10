Incidentes en Cataluña, RADIO LATINA

Adria Soldevila, periodista español, habló con Ari Paluch en El Exprimidor de Radio Latina (FM 101.1) luego del día tenso vivido en Barcelona.

“Hoy Barcelona amaneció más tranquila pero se estima que durante la tarde habrá nuevas movilizaciones. Se empezó ayer y van a continuar durante toda la semana. Luego habrá huelgas de estudiantes también, que se sumarán. Hasta el sábado esto no va a parar”, inició.

“Los incidentes se produjeron en el aeropuerto porque, tras la sentencia de la justicia, se la gente se ha levantó y decidió colapsar la economía y la infraestructura del Estado”, explicó.

“Los líderes independentistas han hecho muchas cosas bien pero otras mal hechas. Han cambiado una ley que no podían cambiar o la proclamación de la independencia fallida que el Estado español nunca ha querido negociar”, sentenció.