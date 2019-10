Último recital de Cacho Castaña en el Gran Rex

Cacho Castaña falleció este martes a los 77 años en el Sanatorio Arcos luego de una complicación en su estado de salud.

Un ídolo popular que marcó una época en la música popular y que se despidió de su público el jueves 21 de marzo del 2019 en el teatro Gran Rex con su última presentación.

Rodeado de una multitud, esa noche Cacho revivió los grandes éxitos de su carrera y pudo brindarse a su público como lo hizo toda su carrera.

Durante el show, Castaña interpretó temas de otros reconocidos autores como Joan Manuel Serrat, Charly García, Virus, La Renga, Roberto Carlos y Joaquín Sabina, como así también de las bandas La Renga y Virus.

Castaña tuvo como artista invitado a Palito Ortega, su colega y amigo con quien ya se había presentado el año anterior sobre los escenarios.Juntos, protagonizaron uno de los momentos más emotivos del show cuando interpretaron el tema “Te quiero tanto” de Sergio Denis, en homenaje al cantante.

Terminado el recital, la idea original de Cacho y su producción era realizar una gira presentando el disco por distintas ciudades y provincias del país, pero la salud le jugó otra mala pasada, y Castaña tuvo que conformarse sólo con la presentación en el Gran Rex.