Cacho Castaña.

Tras la muerte de Cacho Castaña, la periodista de Canal 26, Karina Vitorino, lo recordó como artista y como ser humano.

"Fue una noticia horrible, esperada, porque los últimos días de Cacho Castaña fueron muy complicados, muy difíciles. Estaba en un estado crítico de salud. Los últimos partes médicos que nos llegaban eran desalentadores. Estaba muy complicado con la respiración, con la infección que le agarraba. La última internación fue por una gripe, una mínima bacteria o virus era para una internación", dijo la periodista de espectáculos.

Your browser does not support the video element.

Y agregó: "Los últimos años de vida del cantante fueron difíciles, casi que se las pasó en una clínica... más allá de que él volvió a cantar, los escenarios, su lugar de felicidad. Se juntaba con sus amigos en Café la humedad, que era como su segunda casa".

Noticias relacionadas

"Recuerdo las últimas entrevistas que fueron en Café la humedad, cuando cumplió los 77 fui a cubrir el cumpleaños y mucha gente querida lo fue a ver. Como Cóppola, Lerner, Burlando. Era un hombre muy querido... es una presencia que se va a extrañar en el ambiente", sostuvo Karina.

Vitorino destacó que "Cacho Castaña estuvo varias veces al borde de la muerte y había salido... (Alfredo) Cahe, su médico, lo ha dicho en varias oportunidades que "salía adelante y era casi un milagro. Estaba tan complicado que los médicos daban el peor panorama y él salía adelante. Tenía recaídas. En esta última internación Cahe dijo "esperemos que zafe"".

"Cacho será recordado como algo más... era un tipo polémico, pero como persona te recibía con una sonrisa. Así era con sus amigos de verdad. Dejó una huella enorme en el mundo de la música y en la vida", sentenció la periodista.