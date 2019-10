Axel Kicillof en Berisso, Elecciones 2019, NA

En un acto en Berisso, el candidato a gobernador de la Provincia por el Frente de Todos, Axel Kicillof siguió este martes con su campaña electoral de cara a las Elecciones del domingo 27 de octubre. "Vamos a empezar a recuperar el municipio, la Provincia y la Nación", sostuvo.

El candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, visitó hoy las ciudades de Magdalena y Berisso, ambas en la Tercera Sección electoral.

En Magdalena, el postulante mantuvo una reunión con distintos sectores productivos y sociales del pueblo y luego recorrió las calles para dialogar con los vecinos.

Noticias relacionadas

Más tarde, en Berisso el diputado nacional brindó una conferencia de prensa. Kicillof dijo que "en Berisso vamos a empezar a recuperar el municipio, la Provincia y la Nación. El próximo intendente se va a llamar Fabián Cagliardi".

Your browser does not support the video element.

El candidato a gobernador bonaerense afirmó durante un acto en la localidad bonaerense de Berisso que "va a ser en las urnas donde se va a terminar esta política de atacar a la industria nacional, los trabajadores y los jubilados".

Acompañado por la candidata a intendenta de La Plata, Florencia Saintout, Kicillof encabezó un nuevo acto de campaña en el que afirmó que se está "escribiendo el final de un capítulo negro de la historia argentina".

"Va a ser en las urnas donde se va a terminar esta política de atacar a nuestra industria nacional, a nuestros trabajadores, a nuestros jubilados, a nuestros maestros", arengó el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Your browser does not support the video element.

El ex ministro de Economía sostuvo que la gestión de Juntos por el Cambio quiso "hacerle creer" a la ciudadanía "que lo nacional es peor que lo de afuera, que los que trabajan en la educación son una mafia, que los jubilados no tenían derecho a un remedio o una jubilación mínima".

"Hay que escribir la palabra `fin` metiendo las dos boletas del Frente de Todos en las urnas", señaló el candidato, en referencia a la lista de candidato a gobernador que él encabeza y a la presidencial de Alberto Fernández.