Alberto Fernández y Natalia De la Sota

La concejala cordobesa Natalia De la Sota visitó al candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, en su vivienda a Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las imágenes fueron difundidas por ambos en sus respectivas redes sociales.

Hoy estuvieron en casa @NataliaDLSok y su marido. Hablamos de la Argentina, de Córdoba y hasta nos dimos tiempo para cantar y jugar con Dylan.



¡Gracias Natalia por acompañarme! pic.twitter.com/GE7PuIdgCn — Alberto Fernández (@alferdez) October 16, 2019

Alberto Fernández difundió una foto de la hija de José Manuel de la Sota, junto a su esposo Bernardo Knipscheer y Dylan, el perro que el candidato mostró durante la campaña electoral.

En tanto, Natalia De la Sota expresó: "Gracias @alferdez por recibirnos en tu casa y permitirnos pensar juntos en una Argentina que nos incluya a todos. "Pues andar nuevos caminos, te hace olvidar el anterior... Ojalá que eso pronto suceda...".

En el video que comparte a la hija del ex gobernador se la ve entonar junto a Fernández algunas estrofas de “Sólo se trata de vivir”, de Litto Nebbia.

Gracias @alferdez por recibirnos en tu casa y permitirnos pensar juntos en una Argentina que nos incluya a todos.

"Pues andar nuevos caminos, te hace olvidar el anterior... Ojalá que eso pronto suceda..." pic.twitter.com/Z3TmPqCsR9 — Natalia de la Sota (@NataliaDLSok) October 16, 2019

No es la primera vez que ambos se muestran juntos, ya que Natalia De la Sota viene expresando su amplio apoyo al candidato del Frente de Todos.