Sergio "Kun" Agüero chocó con su camioneta de camino a la práctica de Manchester City, aunque no tuvo ninguna consecuencia física.

El ex Independiente chocó mientras se dirigía al entrenamiento de Manchester City y si bien su camioneta sufrió un fuerte daño en la parte delantera pudo llegar a la práctica y completar la misma.

El propio jugador confirmó el percance con una foto de la camioneta marca Range Rover con la cubierta derecha salida del eje.

"Que linda mañanita", fue el mensaje que escribió el "Kun" en su cuenta oficial de Instagram.

Según informa el portal inglés Mirror, el futbolista no debió ser atendido por el equipo médico y pudo completar la práctica sin inconvenientes.