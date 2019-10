Una mujer salvó su vida de milagro luego de caer a las vías del subte, tras ser empujada por un hombre que se había desmayado, y evitar ser atropellada debido a que la formación que llegaba a la estación frenó a tiempo. IMÁGENES SENSIBLES.



El hecho se produjo el pasado martes alrededor de las 11:00 en la estación Pueyrredón de la Línea "D" del subte y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la estación.

Allí se observó a un hombre apoyado contra una columna cuando de pronto se desvaneció y al caer de frente al suelo por el mismo envión empujó a la mujer que caminaba al lado suyo en el andén.



La señora cayó a las vías y quedó tendida en el suelo, prácticamente inmóvil.

Los pasajeros, alertados por la situación, se empezaron a desesperar cuando escuchaban que una formación ingresaba a la estación.



Los usuarios hicieron señas y ademanes con sus brazos para darle aviso al conductor mientras la mujer permanecía tirada e inconsciente sobre las vías.

Your browser does not support the video element.



Afortunadamente, el chofer los vio y finalmente el tren frenó a solo dos metros de ella.

La intervención de la gente y la rápida respuesta del conductor evitaron la tragedia.

