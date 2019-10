Primer Ministro británico, Boris Johnson, REUTERS

Reino Unido alcanzó un acuerdo de Brexit con la Unión Europea el jueves, anunció el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pocas horas antes del comienzo de una cumbre de los líderes del bloque en Bruselas.

De forma separada, el primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó que "tenemos un gran acuerdo nuevo" de Brexit.

Juncker dijo en una carta que recomendará a los líderes de los otros 27 países miembros que aprueben el pacto, agregando que "es momento" de completar el proceso de divorcio y seguir adelante lo más rápidamente posible en las negociaciones de la futura asociación de la UE con Londres.

No obstante, el Partido Unionista Democrático (DUP, por sus siglas en inglés), la formación norirlandesa que necesita Johnson para ratificar cualquier acuerdo se negó a respaldar el pacto que fue alcanzado tras semanas de negociaciones.

Johnson espera conseguir la aprobación del trato en una votación que se celebrará en una sesión extraordinaria del Parlamento británico el sábado, para allanar el camino de un adiós ordenado del bloque el 31 de octubre.

